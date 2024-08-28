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Холдинг "Планар" и Новосибирский государственный технический университет заключили долгосрочное соглашение

Холдинг "Планар" и Новосибирский государственный технический университет на форуме "Технопром" подписали соглашение о разработке передового оборудования для силовой электроники.

Стороны будут формировать техническое задание на так называемые Flip-Chip-технологии. Также после специалисты совместно будут отрабатывать процесс изготовления оборудования и доводить его до серийного производства. Стороны считают долгосрочное соглашение прорывным, поскольку в данный момент в союзном государстве эта технология пока не освоена.

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