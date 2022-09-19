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Хозяйства Беларуси приступили к уборке рапса
Во многих хозяйствах Беларуси наладили собственную переработку рапса.
Культура для аграриев стратегическая, после отжима семян получается высокобелковый жмых для животноводства и востребованное на рынке рапсовое масло. Окупаемость производства не больше четырех лет, а вот выгода очевидна - питательный корм для поголовья и дополнительные оборотные средства от продажи масла.
Казимир Воробей, директор КСУП "Неверовичи":
Линия рассчитана на переработку 6 тонн рапса в сутки. В итоге получается около 4,5 тонны жмыха и 1,5 тонны масла рапса. Этого нам хватает для того, чтобы обеспечить наше поголовье белковым сырьем для производства комбикорма.Продолжается в хозяйствах и сев озимых культур, а также уборка сахарной свеклы. На очереди заготовка кукурузы на зерно.
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