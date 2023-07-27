Хозяйства всех областей страны включились в массовую уборку зерна

По темпам уборки у нас лидирует Брест при урожайности более 40 центнеров с гектара. По урожайности традиционно лидирует Гродненская область. Сельхозорганизации Гродненской области имеют урожайность около 50 центнеров с гектара. Та засуха, которая была у нас в республике, повлияла на валовку, на урожайность, но там, где была технология, минимальный ущерб принесен от этой засухи.

Владимир Гракун, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси