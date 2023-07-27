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Хозяйства всех областей страны включились в массовую уборку зерна
Хозяйства всех областей страны включились в массовую уборку зерна. Начинали с озимого ячменя, сейчас переключились на другие культуры.
На сегодня намолочено миллион 156 тыс. тонн зерна. Освоено 16 % площадей. Главная задача - провести уборочную кампанию без потерь! В этом случае удастся заготовить необходимые стране объемы фуражного зерна и семян. Погода внесла коррективы. Засуха снизила урожайность. Она ниже прошлогодней, но вовсе не критична - в среднем 35 центнеров с гектара. Аграрии используют по максимуму каждый погожий час: в полях трудится порядка 7,5 тыс. комбайнов.
По темпам уборки у нас лидирует Брест при урожайности более 40 центнеров с гектара. По урожайности традиционно лидирует Гродненская область. Сельхозорганизации Гродненской области имеют урожайность около 50 центнеров с гектара. Та засуха, которая была у нас в республике, повлияла на валовку, на урожайность, но там, где была технология, минимальный ущерб принесен от этой засухи.
В стране уже есть комбайнеры-тысячники и даже двухтысячники. С каждым днем их все больше. В прошлом году фиксировали даже результаты намолотов в 6 тысяч тонн зерна! В Минсельхозпроде надеются, что такие рекорды будут и в этой уборочной.
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