Хозяйство "Ханчицы-Неман" входит в десятку лучших в Беларуси по производству молока

Беларусь давно научилась жить под гнетом санкций и даже превращать их в плюсы. А правильный приоритет политики государства - акцент на сельское хозяйство - укрепил нашу продовольственную безопасность. Один из конкретных примеров: хозяйство "Ханчицы-Неман" Свислочского района после полной модернизации отрасли животноводства входит в десятку лучших в стране по производству молока.



Как инновационный подход к делу помогает аграриям - в репортаже Юрия Карнеловича.







Животноводство - прибыльная отрасль сельского хозяйства

Сколько буренка дает молока, какой у нее рацион питания и ждать ли прибавки в ближайшей перспективе – вся эта информация в режиме реального времени. В отличие от операторов, которые работают непосредственно с животными, зоотехник-селекционер Марина Шахова за всеми процессами следит при помощи компьютерной программы.

Марина Шахова, зоотехник-селекционер КСУП "Ханчицы-Неман":

Получение качественного молока здесь поставили на научную основу. Возвели современный молочно-товарный комплекс, отобрали только высокопродуктивные породы коров. Рацион питания составляют буквально до грамма для каждой группы животных. Чтобы сбалансировать все микро- и макроэлементы, даже зерно проращивают. Для этого открыли специальную биолабораторию.

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Валерий Длубаковский, главный зоотехник КСУП "Ханчицы-Неман":

Здоровые животные - залог качественного молока

За здоровьем животных следит ветеринарная служба. Основной упор на профилактику заболеваний. Прививки, осмотры, укрепляющие процедуры.

Людмила Бирюк, и. о. главного ветврача КСУП "Ханчицы-Неман":

По надоям сельхозпредприятие в десятке лучших в стране. За день на переработку отправляют более 20 тонн молока высшего качества. А это стабильный доход. В хозяйстве во главу угла поставили современные аграрные технологии. В результате за 5 лет удои увеличились практически в два раза. Если в 2017 году корова давала 16 литров молока в сутки, то сегодня эта цифра больше 30. Причем, все молоко исключительно экстра-класса.

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Обеспечить качественными кормами собственное поголовье - задача уже агрономической службы хозяйства. Средняя урожайность зерновых здесь 50 центнеров с гектара. Сено, силос и сенаж заготавливают даже с перспективой продажи. Отсюда и оборотные средства, которые направляют на модернизацию производства.