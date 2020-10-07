Хозяйство "Весна-Энерго" построит цех по переработке овощей открытого грунта

Белорусские аграрии продолжают уборку овощей. В Витебской области убрана половина площадей. Больше всего свеклы, моркови, капусты на севере страны выращивают на полях Витебского, Оршанского и Полоцкого районов.



К примеру, в хозяйстве "Весна-Энерго" сейчас убирают капусту для засолки, уже скоро начнут срезать кочаны и для хранения. В каждой секции овощехранилищ определенная температура, влажность, вентиляция воздуха. Такие условия помогают сохранить урожай до июня.



В перспективе хозяйство построит цех по переработке овощей открытого грунта. Сейчас идет подготовка документов.



