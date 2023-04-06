Киреев: Внешнее давление ускорило развитие Союзного государства

28 союзных программ охватывают практически все отрасли экономики, которые существуют у нас и в которых мы можем интегрироваться. Это речь идет и о политическом сотрудничестве, о создании единой финансовой системы, нефтегазовом рынке, что, кстати, очень важно для Беларуси. При этом стоит отметить, что Российская Федерация практически пошла по большинству направлений навстречу Беларуси и приняла условия белорусской стороны, что говорит о том, что Российская Федерация, безусловно, ценит эти отношения, считает их для себя приоритетными и безальтернативными.

Владимир Киреев, политолог (Россия)

