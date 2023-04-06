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Киреев: Внешнее давление ускорило развитие Союзного государства

28 союзных программ выводят взаимодействие Беларуси и России на качественно новый этап. Выстроенная дружба и доверие только способствуют активной и плодотворной реализации. По словам российского эксперта Владимира Киреева, в период колоссального давления извне союзнические отношения крепнут и отмечаются всеобъемлющим партнерством.

28 союзных программ охватывают практически все отрасли экономики, которые существуют у нас и в которых мы можем интегрироваться. Это речь идет и о политическом сотрудничестве, о создании единой финансовой системы, нефтегазовом рынке, что, кстати, очень важно для Беларуси. При этом стоит отметить, что Российская Федерация практически пошла по большинству направлений навстречу Беларуси и приняла условия белорусской стороны, что говорит о том, что Российская Федерация, безусловно, ценит эти отношения, считает их для себя приоритетными и безальтернативными.
Владимир Киреев, политолог (Россия)

"Программа реализуется достаточно плодотворно, договоренности не остались просто на бумаге и реализуются в реальной жизни, и, конечно, негативные внешние обстоятельства оказались в данном конкретном случае позитивным стимулом для того, чтобы ускорить процесс интеграции в рамках Союзного государства", - заключил российский политолог.

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