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Кирилл Рудый: Белорусским предприятиям пора открывать производства и магазины в Китае
Белорусским предприятиям пора открывать производства и свои магазины в Китае. Такое мнение высказал посол Беларуси в этой стране Кирилл Рудый в интервью для программы "Главный эфир". Пока наши компании продолжают продавать продукцию со склада, за время пути до полок китайских магазинов товары прибавляют в цене до 700-800 %. Так происходит из-за большого количества посредников, каждый из которых стремится заработать. При этом белорусские магазины в Поднебесной есть, однако открывают их лишь китайские бизнесмены.
Однако даже в таких условиях белорусские товары - в топе предпочтений жителей Китая. Одним из главных прорывов года в товарообороте между двумя странами как раз можно считать белорусскую сельхозпродукцию: за 2018 год экспорт молока, мяса и других продуктов вырастет с 15-ти до 100 миллионов долларов.
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