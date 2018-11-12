ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Кирилл Рудый: Белорусским предприятиям пора открывать производства и магазины в Китае

Белорусским предприятиям пора открывать производства и свои магазины в Китае. Такое мнение высказал посол Беларуси в этой стране Кирилл Рудый в интервью для программы "Главный эфир". Пока наши компании продолжают продавать продукцию со склада, за время пути до полок китайских магазинов товары прибавляют в цене до 700-800 %. Так происходит из-за большого количества посредников, каждый из которых стремится заработать. При этом белорусские магазины в Поднебесной есть, однако открывают их лишь китайские бизнесмены.

Однако даже в таких условиях белорусские товары - в топе предпочтений жителей Китая. Одним из главных прорывов года в товарообороте между двумя странами как раз можно считать белорусскую сельхозпродукцию: за 2018 год экспорт молока, мяса и других продуктов вырастет с 15-ти до 100 миллионов долларов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все