Кирилл Рудый: Белорусским предприятиям пора открывать производства и магазины в Китае

Белорусским предприятиям пора открывать производства и свои магазины в Китае. Такое мнение высказал посол Беларуси в этой стране Кирилл Рудый в интервью для программы "Главный эфир". Пока наши компании продолжают продавать продукцию со склада, за время пути до полок китайских магазинов товары прибавляют в цене до 700-800 %. Так происходит из-за большого количества посредников, каждый из которых стремится заработать. При этом белорусские магазины в Поднебесной есть, однако открывают их лишь китайские бизнесмены.