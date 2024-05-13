Кировский район скоро начнет выпускать картофель фри

Производство овощей открытого и закрытого грунта. Мы тут лидируем в области. 10 га закрытого грунта и плюс 105 га овощей открытого грунта. В сумме мы получаем где-то в пределах около 9 тыс. т. Считаю, что это достойный вклад. Потом у нас хорошие показатели по рыбе. Выход в гектарах один из лучших в республике.

Александр Багель, директор ОАО "Рассвет имени К. П. Орловского", член Совета Республики Национального собрания Беларуси

