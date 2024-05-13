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Кировский район скоро начнет выпускать картофель фри
По всей стране продолжается реализация концепции "Один район - один проект". Например, в Кировском скоро появится производство по выпуску картофеля фри. Частная инициатива позволит создать 20 рабочих мест. Пока же район считается сельскохозяйственным. Флагман - крупное хозяйство "Рассвет", сегодня здесь трудятся 900 человек. Занимаются овощами, рыбой и животноводством на девяти современных молочно-товарных фермах.
Производство овощей открытого и закрытого грунта. Мы тут лидируем в области. 10 га закрытого грунта и плюс 105 га овощей открытого грунта. В сумме мы получаем где-то в пределах около 9 тыс. т. Считаю, что это достойный вклад. Потом у нас хорошие показатели по рыбе. Выход в гектарах один из лучших в республике.
Многие работники живут в типовых домах, которые хозяйство построило с господдержкой. Все для закрепления кадров на селе.
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