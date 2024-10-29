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Китай подал в ВТО дополнительный иск против мер ЕС на китайские электромобили

Китай подал дополнительный иск против окончательных мер Евросоюза в отношении электромобилей из Китая в рамках механизма разрешения споров ВТО.

Евросоюз ранее официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая до 35 %.

В Министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим шагом.

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