Китай подал в ВТО дополнительный иск против мер ЕС на китайские электромобили

Китай подал дополнительный иск против окончательных мер Евросоюза в отношении электромобилей из Китая в рамках механизма разрешения споров ВТО.

Евросоюз ранее официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая до 35 %.