Китай демонстрирует рекордные продажи машин на экспорт

Китай сократил ввоз импортных автомобилей на 9 % в 2023 году - в итоге в страну ввезено 800 млн машин. При этом Поднебесная демонстрирует рекордные продажи машин на экспорт (вырос на 60 % к уровню 2022 года). Параллельно продажи новых авто на внутреннем рынке показали рост в 12 %,достигнув отметки в 30 млн единиц.