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Китай демонстрирует рекордные продажи машин на экспорт
Китай сократил ввоз импортных автомобилей на 9 % в 2023 году - в итоге в страну ввезено 800 млн машин. При этом Поднебесная демонстрирует рекордные продажи машин на экспорт (вырос на 60 % к уровню 2022 года). Параллельно продажи новых авто на внутреннем рынке показали рост в 12 %,достигнув отметки в 30 млн единиц.
Таким образом, Китай подтверждает свой статус мирового лидера в автомобильной индустрии с общим парком в 340 млн машин.
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