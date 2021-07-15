Китай нанес новый удар по биткоину

Китайская провинция Аньхой решила закрыть все майнинговые фермы на своей территории из-за нехватки электричества. На реализацию плана отведено 3 года. Это стало новым ударом Китая по биткоину и криптомайнерам, считает Bloomberg. Опасения китайских властей связаны с высоким уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу из-за высокого потребления электроэнергии при майнинге.