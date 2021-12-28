Китай сможет стать ведущей экономикой мира в долларовом выражении в 2030 году

В 2022 году объем мирового производства впервые превысит $100 трлн, согласно прогнозу британских аналитиков. Они также на два года продлили ожидаемые сроки, которые потребуются Китаю, чтобы обогнать США. По прогнозам экспертов, Поднебесная сможет стать ведущей экономикой мира в долларовом выражении в 2030 году. Индия - превзойти Францию в следующем году, а Великобританию в 2023, вернув себе место шестой крупнейшей экономики мира.