Китай в рекордных объемах скупает дешевую российскую нефть. По данным трейдеров, КНР уже закупила у России 1,6 миллионов тонн черного золота. По мнению экспертов, Китай воспользовался падением спроса на нефть в Европе и обвалом цен на это сырье, чтобы пополнить свои стратегические и коммерческие нефтяные запасы. По оценкам аналитиков, их объем в текущем году может составить чуть более миллиарда баррелей. Такая цифра способна удовлетворять нефтяные потребности страны на протяжении почти трех месяцев.