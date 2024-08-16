Китай впервые опередил США по числу компаний-единорогов

Китай впервые опередил США по числу новых компаний-единорогов. Так традиционно называют компании, которые достигли оценки в1 млрд долларов втечение 10лет смомента основания. Так вот виюне вмире таких насчитывалось 1685. C2021 года их число выросло вдва раза, однако сейчас темпы прироста замедлились.



Пооценке экспертов, единороги восновном базируются в36странах мира,география ихраспространения расширяется медленно. Натоп-15 стран приходится97 % всех единорогов.



Первая пятерка выглядит так: США, Китай, ЕС, Индия и Великобритания