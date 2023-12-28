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Китайский юань на БВФБ по итогам ноября оттеснил доллар США

Китайский юань по итогам ноября потеснил на Белорусской валютно-фондовой бирже американский доллар.

Доля "китайца" составила в среднем 26%, за американцем осталось 24%. Тем самым китайский юань на валютных торгах вышел на вторую позицию после российского рубля.

В отдельные дни доля юаня составляла даже 50%! Сегодня напрямую на белорусской бирже торгует валютами порядка 350-400 клиентов, юанем - почти треть. Эти данные отражают нарастающее тесное взаимодействие Минска и Пекина.

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