Китайский юань на БВФБ по итогам ноября оттеснил доллар США

Доля "китайца" составила в среднем 26%, за американцем осталось 24%. Тем самым китайский юань на валютных торгах вышел на вторую позицию после российского рубля.

В отдельные дни доля юаня составляла даже 50%! Сегодня напрямую на белорусской бирже торгует валютами порядка 350-400 клиентов, юанем - почти треть. Эти данные отражают нарастающее тесное взаимодействие Минска и Пекина.