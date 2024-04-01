Клычков: Мы будем прорабатывать инициативу по созданию мультибрендового сервисного дилерского центра на территории Орловской области

Мультибрендовый центр белорусской техники может быть создан в Орловской области. Об этомпосле встречис Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил журналистам губернатор Орловской области Российской Федерации Андрей Клычков, пишет БЕЛТА.



Глава региона подтвердил намерения по углублению взаимодействия с Беларусью, которая уже сейчас занимает четвертое место во внешнеторговом обороте области. Из перспективных направлений он в первую очередь выделил сферу агропромышленного комплекса.



"Орловская область является одним из лидеров по сельскому хозяйству. Мы видим большой потенциал по использованию белорусской сельхозтехники. Кроме этого, у нас уже исторически накоплен опыт взаимоотношений с МАЗ и МТЗ по использованию техники, интеграции с нашими предприятиями. Поэтому будем прорабатывать инициативу по созданию мультибрендового сервисного дилерского центра на территории Орловской области", - заявил Андрей Клычков.



Он отметил, что только в первом квартале текущего года область приобрела почти 50 единиц белорусской техники, и далее по году намерена закупить еще порядка 80 единиц.



Что касается сельского хозяйства, то у сторон также есть хорошие совместные наработки по селекции семян сахарной свеклы, сои, рапса, зерновых культур.



Строительство - еще одна перспективная сфера, где Орловская область готова развивать сотрудничество с Беларусью. "В доковидный период в одном из городов была построена школа (с участием белорусской стороны. - Прим. БЕЛТА). Думаем, что и сейчас можем выстроить тесное взаимодействие. Мы предложили десять площадок комплексного развития жилой застройки для работы с белорусскими коллегами", - сказал глава региона.



Он также отметил, что Орловщина является одним из центров микроэлектроники на территории Центрального федерального округа, и в данной сфере также есть неплохие перспективы для углубления сотрудничества с белорусскими предприятиями в данной отрасли.



Андрей Клычков на встрече с Президентом Беларуси подчеркнул наличие крепких исторических братских уз дружбы, которая ковалась в том числе в боях против фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. И теперь страны являются ближайшими союзниками и стратегическими партнерами. "Важным моментом сегодня является создание совместных производств. Абсолютно поддерживаю задачу, которую вы обозначили, - в два раза увеличить торговый оборот (по итогам 2023 года товарооборот Беларуси с Орловской областью составил порядка четверти миллиарда долларов. - Прим. БЕЛТА). Такую задачу мы перед собой готовы ставить и двигаться в этом направлении. Это позволит нам более активно развиваться, вне зависимости от любых санкций", - сказал губернатор.