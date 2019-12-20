Ключевые детали белорусско-российских переговоров и двух саммитов в Санкт-Петербурге с участием Президента Беларуси

28 пишем - три в уме. Это про дорожные карты обновления интеграции Беларуси и России. Сегодня в Санкт-Петербурге после переговоров двух президентов прессе публично объявили - нерешенными остались лишь три группы вопросов: по нефти, газу и налогам.

Эти три карты самые чувствительные для России - они позволяют выйти на равные условия по сырью и экономике. Т.е. исполнить, наконец, и букву, и дух Союзного договора.

Это принципиально важно уже для официального Минска, как и то, что ситуация с поставкой и ценами на ресурсы в будущем году, как минимум, не ухудшится.

Это тоже подтвердили в Президентской библиотеке, где сегодня кроме двустороннего прошло еще два формата - Евразийский и Содружества Независимых Государств. Лидеры полностью отошли от строгого протокола и в итоге не разочаровали решениями.



Опытный белорусский управленец возглавит Евразийскую комиссию, а пенсии отныне будут следовать за обладателями, где бы в Союзе они ни жили и не отдыхали. Как это будет работать, знает наш политический обозреватель Андрей Кривошеев.





Беларусь -Россия: слаженная работа союзников

Президентская библиотека в Питере географически обрамляется Сенатской площадью - впереди как раз символ величия северной столицы Медный всадник. Правее - Конногвардейский бульвар, в советское время Бульвар профсоюзов. А вот левее - улица Галерная. Второй год подряд здесь, в библиотеке, проходит саммит Евразийского союза и второй раз журналисты и эксперты вынуждены признать - пока до реального величия нашему союзу далеко, а политикам и членам Комиссии ЕЭК предстоит работать как гребцам на галерах. Т.е. тяжело, рутинно, и главное - слаженно.

Наибольшая слаженность в формате "двойки" Беларусь - Россия. Это самая продвинутая интеграция.

. Под ликом Петра Великого, основателя Петербурга, ленинградец Владимир Путин говорит о пользе основанного Союзного государства.

Президент Беларуси поддерживает коллегу - сделано много, говорим об этом скромно. Общая оборона, согласованная дипломатия, 110 миллионов грузов через Беларусь - без проблем.

10 миллионов граждан России работают на совместную экономику

Еще 10 миллионов граждан России, что работают на совместную экономику. Есть и новое - в самом скандальном энергетически-сырьевом секторе.

По итогам этой встречи протокольным языком "стороны сделали еще один решительный шаг к глубокой интеграции". Из 31-го вопроса, не согласованно 3, но их цена - миллиарды долларов. Пока Владимир Путин как хозяин приветствовал гостей саммита, министр Орешкин в пресс-центре озвучил согласованные итоги.

Наблюдатели отметили: эти три вопроса самые чувствительные для России, именно по ним подвинуть позиции сложнее всего. Но участников встречи, включая Президента Беларуси, обнадеживает уже тот факт, что в новом году условия хотя бы не ухудшатся. А цены до копейки дошлифуют за 2-3 дня.

От слаженности Союзного государства зависит и результат Союза Евразийского

Но если продолжать метафору с галерами, то здесь наши гребцы постоянно сбиваются с ритма, в торговле и экономике.

Как пример, Россия двумя руками цепляется за право самолично выдавать квоты союзным грузоперевозчикам. Хотя это нарушает свободу передвижения и вредит репутации. Не логично, когда союзники белорусы получают разрешений меньше, чем торговые недруги - поляки и прибалты.

Еще очевиднее - результат в цифрах. За два года не то, что не сняли действующие барьеры – добавили 55 новых. Из них "героическими усилиями" позже отменили 44. Итого – плюс 11 ограничений к уже действующим 6 десяткам.

Аномалия в том, что любой барьер можно ввести за один день, а отменять потом годами. Как противоядие Беларусь предлагает запретить односторонние меры до их ревизии в совместной комиссии. Решение нужное, а проблему барьеров, которая портит даже новогоднее настроение, признает и сам Владимир Путин.

Кстати, сама Беларусь за два года ввела лишь один барьер и тот легальный - фитосанитарную защиту против чумы свиней, которая лютовала в России. Остальные на совести союзников.

Нынешний саммит "евразийской пятерки" особый

Нынешний саммит "евразийской пятерки" особый - подводит итоги первой пятилетки и замахивается на стратегию предстоящей. Плюс комиссия обновляет состав. Да, до брюссельских полномочий ей еще далеко. Но личности играют роль. Именно поэтому Президент Беларуси, сокращая протокол узкого состава минимум вдвое, предлагает выслушать нового главу Евразийской комиссии, сразу перейдя в формат широкий.

Новый Глава Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович - человек, безусловно, авторитетный. У него был министерский портфель еще в советское время, когда нынешний премьер Армении только заканчивал школу. Протокольные огрехи последнего лишь добавили улыбок на саммите.

Первое поручение Михаил Мясникович поручил от российского Президента

И еще нюанс о глубине интеграции, первое поручение Михаил Мясникович поручил не от своего белорусского, а от российского Президента. Чем не показатель реального доверия между союзниками.

Уже окончательно меняя протокол - совсем короткое выступление нового председателя.

После подписание соглашений. Все прошло так оперативно, что лидеры даже не сразу заметили появление Президента Молдовы. Но на качестве документов это не отразилось. Главный для граждан - о пенсиях.

После глубокой интеграции к глубине истории

Завершая большой день саммита - экскурс в формате СНГ в последние предвоенные годы. Путин читает секретные, очень редкие документы времен Мюнхенского сговора и умасливания всей Европой агрессора Гитлера. Это ответ на обвинение Советского Союза в развязывании Второй мировой войны.