Кочанова о выставке "ИННОПРОМ. Беларусь": Мощная площадка для международной кооперации

Краткий пересказ от ИИ

"ИННОПРОМ" - это высокие технологии и мощная площадка для международной кооперации, так прокомментировала увиденное сегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова на выставке.



Только в 2025 году здесь были подписаны контракты на 270 млн долларов. В этом году, учитывая рост интереса к "ИННОПРОМ. Беларусь" и присутствие делегаций почти из 40 стран, - ожидают не менее достойного результата.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Что меня всегда очень радует - так это то, что действительно появляются инновации, которые есть сегодня у наших предприятий и организаций. Вот там выпустили новый двигатель, где-то появились какие-то новые станки. В Парке высоких технологий есть предприятие, которое выпускает современные фрезерные станки, и оно набирает мощность. А значит, мы должны и можем продвигать продукцию и предложения наших предприятий на международной арене, где мы бываем и встречаемся с нашими коллегами. Несомненно, это проходит в ходе важных мероприятий, которые проводятся под эгидой Совета Республики, такие как Форумы регионов Беларуси и России, Узбекско-белорусский форум. Вчера мы только вернулись, и мы с моими коллегами сочли своим долгом обязательно побыть на этой выставке, чтобы увидеть и предложения других стран и оценить, насколько локализована эта продукция и техника. Это очень важно".

Наталья Кочанова отметила, что, несмотря на то что Совет Республики - орган законодательный, он в том числе занимается вопросами экономической безопасности нашей страны и способствует углублению сотрудничества с разными странами в сфере создания совместных производств и предприятий.