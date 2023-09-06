Кочанова: Беларусь стремится к расширению взаимодействия с Узбекистаном во всех областях

В современном мире не так много примеров подобного уровня взаимного доверия и уважения, который есть между нашими странами, руководителями государств и народами. К сожалению, глобальные тенденции - не про общие долгосрочные цели и взаимовыгодные интересы. Стало модно разрушать то, что другими создавалось и нарабатывалось десятилетиями. Сегодня нам, братским белорусскому и узбекскому народам, особенно важно ценить и беречь наши добрые человеческие отношения. Нас связывает прошлое, настоящее и, уверена, общее будущее, в котором мы, как и прежде, будем последовательно продвигать и воплощать в жизнь идеи всеобщей безопасности, созидания и устойчивого развития, сбалансированного справедливого мира равноправных суверенных государств.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси