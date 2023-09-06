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Кочанова: Беларусь стремится к расширению взаимодействия с Узбекистаном во всех областях
Беларусь стремится к расширению взаимодействия с Узбекистаном во всех областях, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время пленарного заседания I Белорусско-узбекского женского бизнес-форума. Спикер верхней палаты парламента подчеркнула: событие выступает драйвером межгосударственных процессов. Наша страна готова стабильно поставлять высоковостребованную на узбекском рынке продукцию, в том числе мясо-молочную и другие продовольственные товары, продукцию деревообрабатывающей и фармацевтической отраслей, а также предложить широкий ассортимент тканей. Белорусские предприятия легкой промышленности заинтересованы в привлечении на работу квалифицированных кадров из Узбекистана, а мы в свою очередь готовы откликнуться на потребности их рынка труда и подготовить кадры.
В современном мире не так много примеров подобного уровня взаимного доверия и уважения, который есть между нашими странами, руководителями государств и народами. К сожалению, глобальные тенденции - не про общие долгосрочные цели и взаимовыгодные интересы. Стало модно разрушать то, что другими создавалось и нарабатывалось десятилетиями. Сегодня нам, братским белорусскому и узбекскому народам, особенно важно ценить и беречь наши добрые человеческие отношения. Нас связывает прошлое, настоящее и, уверена, общее будущее, в котором мы, как и прежде, будем последовательно продвигать и воплощать в жизнь идеи всеобщей безопасности, созидания и устойчивого развития, сбалансированного справедливого мира равноправных суверенных государств.
По итогу форума будет подписано 14 меморандумов и соглашений о сотрудничестве, в том числе о создании совместного кожевенно-обувного производства, а также заключено 14 коммерческих контрактов на сумму свыше 60 миллионов белорусских рублей (или 226 миллиардов узбекских сумов).
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