Кочанова об итогах визита в КНР: Отношения Беларуси и Китая выходят на стратегически новый уровень

В ходе визита мы обсуждали наше сырье, наши продукты - то, что мы можем поставлять в Китай. В частности, мы обсуждали поставки льноволокна. С нами ездили и представители предприятий легкой промышленности. Они проводили много встреч с ассоциациями легкой промышленности Китая. Очень большая заинтересованность. Это создание совместных предприятий, вовлечение частного бизнеса, малых и средних предприятий в работу между нашими странами. Предусматривается строительство предприятия по выпуску мороженого в Китае.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси