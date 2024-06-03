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Кочанова об итогах визита в КНР: Отношения Беларуси и Китая выходят на стратегически новый уровень
Отношения Беларуси и Китая выходят на стратегически новый уровень. Об этом заявила председатель Совета Республики в ходе пресс-конференции журналистам по итогам визита в КНР. Обсудили межрегиональное сотрудничество двух стран, обозначили практические примеры по увеличению товарооборота.
Китай входит в тройку стран - инвесторов Беларуси. И потенциал для роста не исчерпан. Сейчас товарооборот составляет 8 млрд долларов. Что Беларусь может предложить Китайской Народной Республике и с какими компетенциями мы можем туда прийти.
В ходе визита мы обсуждали наше сырье, наши продукты - то, что мы можем поставлять в Китай. В частности, мы обсуждали поставки льноволокна. С нами ездили и представители предприятий легкой промышленности. Они проводили много встреч с ассоциациями легкой промышленности Китая. Очень большая заинтересованность. Это создание совместных предприятий, вовлечение частного бизнеса, малых и средних предприятий в работу между нашими странами. Предусматривается строительство предприятия по выпуску мороженого в Китае.
На прошлой неделе в Пекине работала парламентская делегация Беларуси. В ходе визита создан комитет высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами двух стран. Также прошел ряд встреч с представителями буквально всех сфер, а именно законодательной базы, экономики, образования, здравоохранения и культуры. По многим направлениям удалось достичь определенных договоренностей.
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