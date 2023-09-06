Кочанова: Потенциал взаимодействия белорусских и узбекских женщин-предпринимателей огромен

Потенциал взаимодействия белорусских и узбекских женщин-предпринимателей поистине огромен, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время пленарного заседания первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума на тему "Женщины в бизнесе - потенциал для развития делового сотрудничества Беларуси и Узбекистана", пишет БЕЛТА.



"Практически по каждому направлению наши страны располагают неизмеримыми резервами - и нам с вами есть над чем работать и к чему стремиться, - сказала Наталья Кочанова. - В ближайшее время предлагаю проработать вопрос о подготовке образовательной программы по теме женского предпринимательства, созданию единой информационной площадки, организации мероприятий по взаимному консультированию и оказанию методологической помощи. Система инструментов, которые могут быть полезны для того, чтобы лучше узнать друг друга, вырабатывать общие бизнес-решения, в том числе по переориентации экспортных логистических цепочек, продвижению совместной продукции на рынки третьих стран, - существенно многообразнее".



Женский бизнес - это не только про создание материальных благ, оказание услуг и зарабатывание средств. Это и про социальную ответственность, отметила спикер. "Ведь кто как не мы, женщины, поможем тем, кто сам не может о себе позаботиться, включимся в решение общественно значимых проблем? Поэтому особый интерес для обеих сторон представляет обмен опытом в области развития социальной и обслуживающей инфраструктуры, внедрения социальных стандартов, - подчеркнула председатель Совета Республики. - В контексте поставленных главами наших государств задач надеемся, что данный форум станет традиционным мероприятием под эгидой верхних палат парламентов и получит признание в качестве неотъемлемого элемента стратегического белорусско-узбекского партнерства. Новым ориентиром, способным придать импульс этим процессам, видится итоговый документ форума с соответствующим планом по его выполнению, содержащим конкретные мероприятия и ожидаемые эффекты от их проведения".



"Ход реализации достигнутых договоренностей, проектов, инициатив следует рассматривать на заседаниях групп дружбы. В том числе предлагаю взять под парламентское кураторство бизнесы, рожденные на полях нашего форума. Целесообразно также рассмотреть вопрос о назначении от Совета Республики и Сената Олий Мажлиса представительниц, ответственных за реализацию конкретных направлений белорусско-узбекского сотрудничества. К слову, мы вчера обсуждали этот вопрос. Думаем, что группы дружбы, которые работают у нас, можно переформатировать в межпарламентские комиссии или комитеты, что было бы более знаковым для наших стран", - дополнила Наталья Кочанова.