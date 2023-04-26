Кочанова с рабочей поездкой посетила Фаниполь

Акцент на развитие социальной инфраструктуры и производства. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня с рабочей поездкой посетила Фаниполь. Несмотря на небольшую численность (около 17 тысяч человек), это крупный промышленный участок. Уже свыше 20 лет ведется производство медизделий. Среди новинок гинекологические и лорприборы. В первую очередь поставляют белорусским медучреждениям, но ищут выходы и на новые рынки.

"Развивать города-спутники очень важно. И мы видим сегодня, например, в Смолевичах, как жители города Минска с удовольствием строят жилье и переезжают жить в такие города-спутники", - рассказала Кочанова.

Спикер призналась, что в Фаниполе находится впервые. "Если здесь работают производства и предприятия - значит, есть работа. Можно жить, работать, получать достойную заработную плату, строить жилье", - подчеркнула председатель Совета Республики.