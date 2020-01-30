Кофейный гигант Starbucks сообщил о потерях от эпидемии

Кофейный гигант Starbucks стал первой американской компанией, заявившей о потерях от эпидемии. Крупнейшая в мире сеть кофеен вынуждена пересмотреть свои финансы из-за коронавируса в Китае. Ранее компания делала ставку на рынок в Поднебесной, ведь там у Starbucks более 4 тысяч заведений. Сейчас же компания будет вынуждена временно закрыть порядка 2 тысяч точек. Озвучить, сколько онапри этом потеряет, пока никто не может, но на долю Китая приходится 10 % глобального дохода сети, где, как отмечают эксперты, за последний год продажи выросли примерно на 3 %. И в отличие от конкурентов, делающих ставку на более дешевые продукты для привлечения клиентов, компания предпочитает персонализацию и "цифровое продвижение" бренда.



