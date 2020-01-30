3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Кофейный гигант Starbucks сообщил о потерях от эпидемии
Кофейный гигант Starbucks стал первой американской компанией, заявившей о потерях от эпидемии. Крупнейшая в мире сеть кофеен вынуждена пересмотреть свои финансы из-за коронавируса в Китае. Ранее компания делала ставку на рынок в Поднебесной, ведь там у Starbucks более 4 тысяч заведений. Сейчас же компания будет вынуждена временно закрыть порядка 2 тысяч точек. Озвучить, сколько онапри этом потеряет, пока никто не может, но на долю Китая приходится 10 % глобального дохода сети, где, как отмечают эксперты, за последний год продажи выросли примерно на 3 %. И в отличие от конкурентов, делающих ставку на более дешевые продукты для привлечения клиентов, компания предпочитает персонализацию и "цифровое продвижение" бренда.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов