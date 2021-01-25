Когда белорусский паспорт станет биометрическим?

Что стоит за новыми технологиями? И как цифровым ноу-хау не создать белорусам лишних сложностей? Введение новых документов, удостоверяющих личность наших граждан, сегодня обсудили во Дворце Независимости.



Внимание президента неслучайно. Это самый масштабный цифровой проект в истории суверенной Беларуси. Он предполагает не просто замену старых документов. Это еще и развитие электронного правительства, когда каждый обладатель нового паспорта станет полноправным участником цифрового государства. Важно, чтобы столь заметные изменения в формате взаимодействия гражданина и государства прошли без особых проблем. Это главное требование президента. Замена документов не должна стать головной болью для отдельных категорий граждан. Александр Лукашенко потребовал еще раз доработать все нюансы проекта готовящегося указа. И лишь после представить документ на подпись.





Самый масштабный цифровой проект

Кто бы мог подумать еще два десятка лет назад, что чип, вшитый в наш главный документ, сможет рассказать о его владельце ровно столько личной, даже уникальной информации, что его не спутаешь ни с кем на целой планете? А технологии производства обеспечат ровно столько степеней защиты, что практически исключат подделки? Это конечно, пока не такой паспорт. Самый обычный документ. Но все, о чем сказано чуть выше, совсем скоро станет реальностью для каждого из нас. И это повод поговорить о технологиях даже не будущего, настоящего на высшем уровне.

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Но президент не торопится, мол, всем известно, как бывает, когда поспешишь. Народная мудрость.

Справедливости ради заметим, для всего спектра услуг, которые может и должен обеспечить современный паспорт, белорусам предложат два документа. Все они удостоверяют личность владельца. Во-первых, ID-карта. Такими пользуются многие европейцы. Пластик хранит личные сведения. К тому же это словно золотой ключик, который по-своему открывает двери кабинетов чиновников. Быстро и без личных визитов.

В один клик

Проще говоря, таким образом документ обретает юридическую силу. Электронная подпись - полный аналог заверенному от руки. И для этого не нужно даже вставать с дивана. Электронный ключ впустит его обладателя в общегосударственную информационную систему, где можно оперативно заказать и тут же получить необходимую справку или госуслугу. И все эти возможности зашиты в одной лишь ID-карте. У каждого ее владельца автоматом появится свой личный электронный кабинет. Прямая связь с цифровым государством.

Сергей Руднев, первый замдиректора Национального центра электронных услуг:

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ID-карта используется не только для входа в личный электронный кабинет, она используется и другими госсистемами. Например, подача налоговой декларации, подача декларации таможенного дела, взаимодействие с фондом соцзащиты населения. Все это многообразие сервисов будет доступно в новом виде с новой технологией ID-карты".

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