Когда в Беларуси роботы заменят человека?

Внедрение промышленных роботов - одна из главных задач на ближайшие 15 лет. Это следует из проекта концепции Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 2040 года. Документ проходит общественное обсуждение. Там также сказано о переходе к новому технологическому укладу "Индустрия 4.0".