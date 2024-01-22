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Когда в Беларуси роботы заменят человека?
Внедрение промышленных роботов - одна из главных задач на ближайшие 15 лет. Это следует из проекта концепции Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 2040 года. Документ проходит общественное обсуждение. Там также сказано о переходе к новому технологическому укладу "Индустрия 4.0".
В Минэкономики предрекают сокращение рабочих мест средней и низкой квалификации. Ведомство ссылается на прогноз консалтинговой компании. Согласно анализу рынка, до 50 % рабочих процессов в мире будет автоматизировано к 2036 году.
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