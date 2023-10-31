"Коль людям пообещали - надо". Лукашенко о мощности сетей для использования электричества в целях отопления

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил активнее создавать условия для использования электричества в целях отопления домов граждан. Об этом глава государства заявил, принимая доклад о завершении строительства БелАЭС и повышении доступности электроэнергии для отопления жилых домов, сообщает БЕЛТА.



Глава государства отметил, что в связи с вводом БелАЭС производство электроэнергии в стране увеличивается. "У нас и так электроэнергии в общем-то хватало. И для промышленности, и для сельского хозяйства, и для людей в определенной степени. Сейчас появляются некоторые, я не скажу избыточные (объемы производимой электроэнергии. - Прим. БЕЛТА), - резервы появляются", - заявил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что электропотребление будет расти, и в этом плане в стране сделана ставка на то, чтобы поддержать людей. Например, это касается использования электричества для отопления жилых домов. "Сделали ставку на людей. Вот мы смотрели отопление поселка (в Новой Околице под Минском. - Прим. БЕЛТА), который вице-премьер Сивак строит. Я скажу, это чудо - чисто, аккуратно. Даже не сравнить с газовыми котлами и обогревом. Я уже не говорю про уголь и так далее. Климат меняется, для нас это очень важно", - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что использование электричества для отопления жилых домов не только выгодно, но это также чистая и безопасная технология.

"Поэтому правильно сделали ставку на то, чтобы людям предложить электричество. И цены удобоваримые. Даже дешевле, говорят люди, чем газовое отопление. Тут несопоставимые вещи. Но мы где-то там не дотягиваем по сетям (в плане их мощности, чтобы предоставить такую возможность всем желающим. - Прим. БЕЛТА)", - заметил Александр Лукашенко. На данный момент нет возможности удовлетворить примерно 10-15 % соответствующих запросов от граждан.

Главу государства заверили, что над решением этого вопроса ведется системная работа. И хоть многое уже сделано, этого оказывается недостаточно - со стороны населения отмечается резкий рост спроса.

"Поэтому надо увеличивать сети. Грубо говоря, чтобы этот провод шел прямо до дома человека. Коль уж людям пообещали - надо. Да, увеличилось резко. Естественно: люди неглупые, они видят, чувствуют, что это очень выгодное дело. Ну, и электроэнергия есть. Надо помогать нашим людям. Для чего ж мы и живем, и работаем - чтобы помочь людям", - поручил белорусский лидер.

Он попросил доложить о том, какова ситуация в данном вопросе на сегодняшний день и какова перспектива. В этом же ракурсе стоит вопрос и в отношении расширения использования электротранспорта. "Мы его развиваем все больше. Это тоже правильно. Оказалось, мы вовремя спохватились и начали развивать это направление", - отметил Александр Лукашенко.