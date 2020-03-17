Количество дискаунтеров в Беларуси за прошлый год выросло на сотню

Доступная цена, качество товаров и доля белорусских продуктов питания не менее 80 процентов - главные критерии при оценке работы всех торговых объектов, в том числе и жестких дискаунтеров на белорусском рынке. Мониторинг проводит Министерство антимонопольного регулирования и торговли. По результатам регулятор определит единые требования ко всем магазинам низких цен для честного их поведения на рынке.



Сейчас в Беларуси работает более 860 магазинов в формате "дискаунтер". За прошлый год их количество выросло на сотню.



