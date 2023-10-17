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Количество долларовых мультимиллионеров в мире выросло вдвое с 2003 года
Число мультимиллионеров в мире выросло вдвое за последние 20 лет, подсчитали аналитики. А к июню 2023 года число тех, чей доход превышает 100 млн долларов, стало больше на 12 % по сравнению с тем же периодом 2022 года.
Стремительное увеличение числа богатых людей за последние два десятка лет эксперты связали с длительными периодами низких процентных ставок, которые привели к повышению стоимости материальных и нематериальных активов.
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