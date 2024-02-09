Количество резидентов индустриального парка "Великий камень" достигло 127

Количество резидентов в "Великом камне" достигло 127. Это компании из 14 стран мира.

Глава администрации парка Александр Ярошенко отметил: сегодня для привлечения инвесторов, во-первых, используется опыт китайских коллег (это совместная работа в режиме "одна станция", когда резидентам все услуги оказываются на месте), во-вторых, предлагаются лучшие льготные практики, которые позволяют сократить издержки практически вдвое.