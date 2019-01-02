Количество резидентов ПВТ выросло более чем в два раза за год работы декрета

Существенный вклад в экономическую копилку ушедшего года и мощный задел на будущее внес Парк высоких технологий. За год работы декрета о развитии цифровой экономики количество резидентов ПВТ выросло более чем в два раза.

В белорусскую "Силиконовую долину" вступили 262 компании. Это больше, чем за 12-летнюю историю парка. Общее число участников сейчас приближается к полутысячи. Революционный документ также помог ПВТ существенно нарастить объемы экспорта. Только за 3 квартала прошлого года плюс 40 %. Кроме того, в 2018-м Парк высоких технологий запустил ряд образовательных и социальных программ для детей и преподавателей.