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Количество резидентов ПВТ выросло более чем в два раза за год работы декрета
Существенный вклад в экономическую копилку ушедшего года и мощный задел на будущее внес Парк высоких технологий. За год работы декрета о развитии цифровой экономики количество резидентов ПВТ выросло более чем в два раза.
В белорусскую "Силиконовую долину" вступили 262 компании. Это больше, чем за 12-летнюю историю парка. Общее число участников сейчас приближается к полутысячи. Революционный документ также помог ПВТ существенно нарастить объемы экспорта. Только за 3 квартала прошлого года плюс 40 %. Кроме того, в 2018-м Парк высоких технологий запустил ряд образовательных и социальных программ для детей и преподавателей.
В 2018-ом Парк высоких технологий открыл около 50 новых компьютерных классов по всей стране. В регионах появились современные 3D-центры и IT-лаборатории. Кроме того, проводятся социально-благотворительные проекты в поддержку детей из многодетных семей, сирот и детей-инвалидов.
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