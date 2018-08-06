3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Комбайнеры из-под Любани и из Стародорожского района помогут Червенскому району
В некоторых хозяйствах Стародорожского и Любанского районов уже могут праздновать дожинки. Однако хлеборобы отдыхать не планируют. Они отправились в помощь в соседний Червенский район. 9 экипажей комбайнеров из-под Любани и 10 из Стародорожского района сегодня в 6 утра направились на поля.
В Червенском районе пока обмолочено чуть более 40 % площадей, отведенных под зерновые культуры. С помощью соседей завершить жатву здесь планируют в ближайшие две недели.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов