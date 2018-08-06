ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Комбайнеры из-под Любани и из Стародорожского района помогут Червенскому району

В некоторых хозяйствах Стародорожского и Любанского районов уже могут праздновать дожинки. Однако хлеборобы отдыхать не планируют. Они отправились в помощь в соседний Червенский район. 9 экипажей комбайнеров из-под Любани и 10 из Стародорожского района сегодня в 6 утра направились на поля.

В Червенском районе пока обмолочено чуть более 40 % площадей, отведенных под зерновые культуры. С помощью соседей завершить жатву здесь планируют в ближайшие две недели.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все