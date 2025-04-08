Компактность и эффективность. Роторная парковка от "Могилевлифтмаша" заработала в Бишкеке

Компактность и эффективность - новый подход к организации парковок. В одном из самых загруженных районов Бишкека заработала первая роторная парковка белорусского производства. Сборка "Могилевлифтмаша".

Роторная парковка (ее еще называют карусельной) представляет собой автоматизированную систему, позволяющую максимально эффективно использовать ограниченное пространство. Оборудованием управляет один оператор. Время парковки/выдачи машины - до 2,5 минуты.

Сергей Молунов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане:

"Могилевлифтмаш" предложил хороший вариант - многоярусную роторную парковку. И сейчас отработан пилотный проект. Запущен первый вариант такого проекта. И мы надеемся, что будет в дальнейшем масштабирование. Сейчас идет мониторинг того, как работает эта установка".