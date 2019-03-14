Промышленные предприятия Минской области увеличивают экспортные направления. Компании сегмента среднего бизнеса из Молодечно делают акцент на поставки в Евросоюз. Предприятие производит более 150 видов металлических шкафов, сейфов и стеллажей. Их экспортируют в Финляндию, Польшу, Чехию, Прибалтику. Свои коммерческие приоритеты и у одной из ведущих парфюмерных компаний Беларуси, чье производство также находится в Молодечно.