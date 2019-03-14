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Компании сегмента среднего бизнеса из Молодечно делают акцент на поставки в Евросоюз

Промышленные предприятия Минской области увеличивают экспортные направления. Компании сегмента среднего бизнеса из Молодечно делают акцент на поставки в Евросоюз. Предприятие производит более 150 видов металлических шкафов, сейфов и стеллажей. Их экспортируют в Финляндию, Польшу, Чехию, Прибалтику. Свои коммерческие приоритеты и у одной из ведущих парфюмерных компаний Беларуси, чье производство также находится в Молодечно.

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