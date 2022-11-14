Компания Amazon потеряла триллион долларов

Amazon стала первой публичной компанией в мире, потерявшей триллион долларов рыночной стоимости. Инвесторы избавились от рекордного количества акций Amazon на фоне публикации негативных результатов работы компании в последнем квартале. Сокращение капитализации также связано с инфляцией и ужесточением денежно-кредитной политики. Обычно прибыль компании растет в конце года в связи с праздниками, однако сейчас покупатели сокращают расходы в условиях экономической неопределенности.