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Компания Apple может лишиться деталей для производства iPhone из-за коронавируса
Компания Apple может лишиться деталей для производства iPhone из-за опасного вируса. Также есть риск нехватки лекарств. По информации издания The Washington Post, борьба с распространением коронавируса грозит лишить американские компании деталей и материалов, необходимых им для производства iPhone, автомобилей, приборов и лекарств для лечения заболеваний, в частности, болезни Альцгеймера, гипертонии и малярии. Также крупные авиакомпании США и Европы закрывают грузовые и пассажирские рейсы в Китай на срок до двух месяцев. А ведь американские корпорации, такие как "Крайслер", "Дженерал Моторс" и "Форд", напрямую зависят от того, что сделано на китайских заводах. Apple объявила о закрытии из-за опасной инфекции всех своих офисов и розничных магазинов в Китае по 9 февраля включительно. Отметим, что в прошлом году объем продаж компании в Поднебесной составил 44 миллиарда долларов.
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