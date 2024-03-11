Компания "Белинтерэкспо" провела 28 выставок в 15 странах в 2023 году

Бренд Made in Belarus в прошлом году побывал на 28 выставках в 15 странах. Проведены три национальные экспозиции в России, Казахстане и Китае. Выставочный оператор "Белинтерэкспо" отмечает эффективность зарубежных мероприятий, белорусские интересы представляли порядка 600 предприятий. Документов о сотрудничестве заключено на полтора миллиардра рублей. Календарь мероприятий за рубежом на нынешний год сформирован - он включает около 30 выставок, расширится и география - ожидается более 20 стран: это СНГ, Африканский континент, Азиатский регион и страны Персидского залива.