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Компания "Белинтерэкспо" провела 28 выставок в 15 странах в 2023 году

Бренд Made in Belarus в прошлом году побывал на 28 выставках в 15 странах. Проведены три национальные экспозиции в России, Казахстане и Китае. Выставочный оператор "Белинтерэкспо" отмечает эффективность зарубежных мероприятий, белорусские интересы представляли порядка 600 предприятий. Документов о сотрудничестве заключено на полтора миллиардра рублей. Календарь мероприятий за рубежом на нынешний год сформирован - он включает около 30 выставок, расширится и география - ожидается более 20 стран: это СНГ, Африканский континент, Азиатский регион и страны Персидского залива.

Беларусь готовится принять выездную выставку "Иннопром" в 2025 году

В будущем году Беларусь готовится принять выездную выставку "Иннопром". Это крупнейшее отраслевое событие в регионе. В 2023-м в Екатеринбурге наша страна выступила в качестве партнера.

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