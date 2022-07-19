Компания Boeing ожидает падения спроса на свою продукцию в ближайшие десятилетия

Американская корпорация Boeing заявила об ожидаемом падении спроса на свою продукцию в ближайшие десятилетия. Причина - неопределенность в отношении поставок реактивных самолетов на российский рынок. Что касается спроса на грузовые самолеты, он останется высоким. Boeing рассчитывает, что стабильно сможет продавать грузовые суда в течение следующего десятилетия, поскольку авиакомпании расширяют свой флот после пандемии.