Компания EY переносит финал конкурса "Предприниматель года" в Беларуси на 2021 год

Компания "Эрнст энд Янг" переносит финал международного конкурса "Предприниматель года" в Беларуси на следующий год и продлевает прием заявок до 31 мая 2021. Такое решение компания приняла, учитывая развитие эпидемиологической обстановки, обусловленной распространением COVID-19, и связанные с ней риски для участников, партнеров и гостей мероприятий. Напомним, в конкурсе могут принять участие белорусские предприниматели, которые владеют собственным бизнесом или являются руководителями высшего звена. По правилам состязания, победителей определит независимое жюри, состоящее из экспертов и известных представителей деловых кругов. Подведение итогов конкурса состоится в декабре 2021 года в Минске.