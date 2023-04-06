Компания Fesco открыла дочернюю компанию в Беларуси

В Беларуси российская транспортно-логистическая компания Fesco открыла "дочку". Фокус работы будет направлен на развитие новых железнодорожных и интермодальных сервисов Fesco между Беларусью и странами Юго-Восточной Азии, Турцией, Казахстаном и Узбекистаном.

Fesco - одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. По итогам прошлого года объем перевозок Fesco в нашу страну вырос в 6 раз, из Беларуси - в 3 раза.