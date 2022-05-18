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Компания GIE сообщила о рекордных темпах закачки газа в европейские подземные хранилища в мае
Европа решила закачивать газ рекордными темпами. Уровень запасов в европейских подземных хранилищах уже превысил 40 %. По сообщениям ТАСС, закачка в мае идет рекордными для этого месяца темпами за все время наблюдений, которые ведутся с 2011 года. Ранее Еврокомиссия предложила ввести норму заполнения газохранилищ ЕС к 1 октября на 80 %, а к 1 ноября на 90 %. Объем закачки газа в регионе с начала мая уже на 70 % больше прошлогоднего заполнения за этот же период. Активнее всего пополнять газ в своих хранилищах решили Португалия и Польша: там уже под 90 %. В Германии, Франции, Италии чуть более 40 %, меньше всего в Венгрии - 25 %. Поступления сжиженного природного газа в Европу третий месяц подряд идут быстрыми темпами. В апреле они стали рекордными для этого месяца.
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