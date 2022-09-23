3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Компания из Татарстана планирует участвовать в реализации индустриального парка под Барановичами
Новые точки роста с российскими регионами: Компания из Татарстана планирует участвовать в реализации индустриального парка под Барановичами. Новый проект обсуждался во время визита правительственной делегации в Казань. Это будет аналог "Великого камня". На сегодня в Беларуси есть большая потребность в вовлечении малого и среднего бизнеса в проекты импортозамещения, их интеграции в производственные цепочки. Ведь нужно производить очень много разных изделий. И сегодня важно помочь бизнесу решить ряд вопросов, чтобы было легче открыть свое дело.
"Задача состоит в том, чтобы государство или кто-то уполномоченный государством вложился в инфраструктуру и предоставил таким предпринимателям готовое производственное место по принципу: за 3 дня заехал, подписал все документы, поставил оборудование и приступил к работе", - заявил Роман Головченко, премьер-министр Беларуси.
Итог трехдневного визита делегации в Башкортостан и Татарстан - контракты почти на 4,5 млрд российских рублей. Промышленная кооперация наполняется новыми договоренностями.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов