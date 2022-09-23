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Компания из Татарстана планирует участвовать в реализации индустриального парка под Барановичами

Новые точки роста с российскими регионами: Компания из Татарстана планирует участвовать в реализации индустриального парка под Барановичами. Новый проект обсуждался во время визита правительственной делегации в Казань. Это будет аналог "Великого камня". На сегодня в Беларуси есть большая потребность в вовлечении малого и среднего бизнеса в проекты импортозамещения, их интеграции в производственные цепочки. Ведь нужно производить очень много разных изделий. И сегодня важно помочь бизнесу решить ряд вопросов, чтобы было легче открыть свое дело.

"Задача состоит в том, чтобы государство или кто-то уполномоченный государством вложился в инфраструктуру и предоставил таким предпринимателям готовое производственное место по принципу: за 3 дня заехал, подписал все документы, поставил оборудование и приступил к работе", - заявил Роман Головченко, премьер-министр Беларуси.

Итог трехдневного визита делегации в Башкортостан и Татарстан - контракты почти на 4,5 млрд российских рублей. Промышленная кооперация наполняется новыми договоренностями.

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