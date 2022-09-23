Новые точки роста с российскими регионами: Компания из Татарстана планирует участвовать в реализации индустриального парка под Барановичами. Новый проект обсуждался во время визита правительственной делегации в Казань. Это будет аналог "Великого камня". На сегодня в Беларуси есть большая потребность в вовлечении малого и среднего бизнеса в проекты импортозамещения, их интеграции в производственные цепочки. Ведь нужно производить очень много разных изделий. И сегодня важно помочь бизнесу решить ряд вопросов, чтобы было легче открыть свое дело.