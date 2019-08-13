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Комплекс актуальных вопросов обсудил Глава государства с Виктором Шейманом

Управляющий делами Президента доложил о выполнении поручений, в частности, о строительстве предприятия по выпуску пластиковых лыж. Запуск производства намечен на октябрь.

Кроме того, на встрече обсудили финансовые инструменты, которые позволят более эффективно работать системе Управделами. Речь шла также о создании современного центра мини-инвазивной эндоскопической хирургии на базе Республиканского клинического медицинского центра. Новое учреждение предложит пациентам передовые медицинские технологии мирового уровня.

Виктор Шейман рассказал о проводимой по поручению Президента работе на Африканском континенте. К примеру, в стадии завершения совместное предприятие в области сельского хозяйства, решается вопрос о строительстве электростанции на солнечных панелях, создаются предприятия по перевозке грузов и прокладыванию дорог и линий электропередачи.

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