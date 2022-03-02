Комплексный план поддержки экономики подготовит правительство Беларуси

Белорусское правительство готовит комплексный план поддержки нашей экономики в нынешних реалиях. В Совмине создан оперативно-ситуационный штаб. Задачи: максимально переориентировать белорусский экспорт с украинского рынка, новые схемы международных платежей, импортозамещение. Также есть предложение ввести мораторий на все виды проверок для бизнеса. Светлана Лукьянюк с подробностями.

Новые рынки сбыта, альтернативные логистические цепочки поставки продукции и финансовая стабильность. В правительстве создается оперативно-ситуационный штаб. Детальный план его работы сегодня озвучили на президиуме Совмина. Решения должны приниматься в максимально короткий срок, до 4 суток, включая выходные.

Переориентация экспортных поставок и платежей

Во главе штаба - руководитель аппарата правительства. Премьер сразу скажет реалии дня - новые санкции Запада в отношении финансовых и промышленных секторов экономики Беларуси и России вынуждают принимать комплексные меры. Сегодня обсуждается отключение от SWIFT, в этом черном списке уже ряд российских банков. Поэтому Нацбанку поручено проработать новые каналы для платежей. В особом внимании наша внешняя торговля, ведь некоторые направления сейчас на паузе.

Маршрут построен через Россию

Многое из этих товаров готовы купить Россия и КНР. Но Украина - это и наш транзит через Одесский порт, в частности, на Китай. Минсельхозпрод заверяет - новый маршрут уже построен по железнодорожной ветке через Россию, и поставки пойдут через день-два, так что больших запасов продукции на складах не будет.

Мораторий на проверки для бизнеса

Быстрых и действенных мер по перестройке экономики ждут и от конкретных предприятий и руководителей министерств. Поддержка нужна и крупным производствам, и малому бизнеса. Ведь поиск новых покупателей и транспортировки требует времени.

Импортозамещение и отвязка от доллара

В нынешних условиях на первый план выходит импортозамещение. Открытие новых производств это шаг к развитию регионов. Новые детали нужны не только нам, но и партнерам из России. Оперативные переговоры с ними и о наращивании отгрузки техники, микроэлектроники, а также участию в программе импортозамещения, с привлечением российских ресурсов, пройдут в ближайшее время. Поручено обсудить возможность отвязки расчетов за энергоносители от доллара и фиксировать их в российских рублях. Также с россиянами согласовать балансы экспорта-импорта по всем товарам.