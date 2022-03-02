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Комплексный план поддержки экономики подготовит правительство Беларуси
Белорусское правительство готовит комплексный план поддержки нашей экономики в нынешних реалиях. В Совмине создан оперативно-ситуационный штаб. Задачи: максимально переориентировать белорусский экспорт с украинского рынка, новые схемы международных платежей, импортозамещение. Также есть предложение ввести мораторий на все виды проверок для бизнеса. Светлана Лукьянюк с подробностями.
Новые рынки сбыта, альтернативные логистические цепочки поставки продукции и финансовая стабильность. В правительстве создается оперативно-ситуационный штаб. Детальный план его работы сегодня озвучили на президиуме Совмина. Решения должны приниматься в максимально короткий срок, до 4 суток, включая выходные.
Переориентация экспортных поставок и платежей
Во главе штаба - руководитель аппарата правительства. Премьер сразу скажет реалии дня - новые санкции Запада в отношении финансовых и промышленных секторов экономики Беларуси и России вынуждают принимать комплексные меры. Сегодня обсуждается отключение от SWIFT, в этом черном списке уже ряд российских банков. Поэтому Нацбанку поручено проработать новые каналы для платежей. В особом внимании наша внешняя торговля, ведь некоторые направления сейчас на паузе.
Маршрут построен через Россию
Многое из этих товаров готовы купить Россия и КНР. Но Украина - это и наш транзит через Одесский порт, в частности, на Китай. Минсельхозпрод заверяет - новый маршрут уже построен по железнодорожной ветке через Россию, и поставки пойдут через день-два, так что больших запасов продукции на складах не будет.
Мораторий на проверки для бизнеса
Быстрых и действенных мер по перестройке экономики ждут и от конкретных предприятий и руководителей министерств. Поддержка нужна и крупным производствам, и малому бизнеса. Ведь поиск новых покупателей и транспортировки требует времени.
Импортозамещение и отвязка от доллара
В нынешних условиях на первый план выходит импортозамещение. Открытие новых производств это шаг к развитию регионов. Новые детали нужны не только нам, но и партнерам из России. Оперативные переговоры с ними и о наращивании отгрузки техники, микроэлектроники, а также участию в программе импортозамещения, с привлечением российских ресурсов, пройдут в ближайшее время. Поручено обсудить возможность отвязки расчетов за энергоносители от доллара и фиксировать их в российских рублях. Также с россиянами согласовать балансы экспорта-импорта по всем товарам.
В целом ситуацию на финансовом рынке премьер назвал стабильной и управляемой. Есть повышенный спрос на доллары и евро от предприятий, но дефицита нет. Немного прибавили в количестве валютные вклады. Но нет массой конвертации. Правительство оценивает все риски, отмечая, что сейчас важна слаженность в работе.
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