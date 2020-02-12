3.39 RUB
3.42 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентПолитикаОбществоПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Кондитерская отрасль разрабатывает стратегию развития
Президент
Все
Лукашенко: В переговорах между Россией и Украиной не должны быть ущемлены интересы Беларуси
Лукашенко рассказал, каким он видит будущее Беларуси в условиях формирования нового миропорядка
Лукашенко рассказал, почему отключали интернет во время событий августа 2020 года
Лукашенко: Любой искусственный интеллект сегодня - это порождение человека
Политика
Все
Общество
Все
Концерт на заводе и звездные гости. Расскажем, чем "Марафон единства" в Могилеве удивляет участников
Глава МИД РФ рассказал, что Беларусь и Россия делают для недопущения фальсификации истории
Эксперт назвала заявление Путина об испытании новой ракеты "Орешник" отрезвляющим
Первый в Беларуси интерактивный партизанский лагерь для туристов открыли в Ивьевском районе
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Появилось видео из почтового отделения в Дрибинском районе, где убили пенсионерку
В Красноярском крае из-за отравления в школе госпитализировали 37 человек
В Дрибинском районе мужчина избил посетителей на почте, один человек скончался
На северо-западе Пакистана неизвестные напали на конвой - погибли около 40 человек