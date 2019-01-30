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Конференция группы поддержки "Шелкового пути" ПА ОБСЕ пройдет в Минске в начале мая

В ней примут участие представители 23 стран. Об этом сегодня на заседании совета Палаты представителей сообщил спикер Владимир Андрейченко. Конференция должна представить потенциал Беларуси как важного звена Экономического пояса "Шелкового пути". Окончательно программа конференции будет согласована 20 февраля, накануне зимнего заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.

Известно, что на весенней сессии Палата представителей рассмотрит 36 документов. Среди них закон об инновационной политике и инновационной деятельности в Беларуси.

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