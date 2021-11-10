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Конкурсы кондитерского и кулинарного мастерства, бизнес-переговоры в программе выставки-ярмарки "Продэкспо-2021"

Международная выставка-ярмарка "Продэкспо-2021" продолжается. Сегодня в программе - конкурсы кондитерского и кулинарного мастерства и, конечно, бизнес-переговоры. Это традиционная площадка для встреч производителей, продавцов и покупателей. Кроме того, на "Продэкспо" представлены и новинки. Например, молоко типа А2.

Экспорт белорусского продовольствия за 9 месяцев вырос более чем на 12 с половиной процентов! Итоговая цифра - 4 миллиарда 700 миллионов долларов.

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