Конкурсы кондитерского и кулинарного мастерства, бизнес-переговоры в программе выставки-ярмарки "Продэкспо-2021"

Международная выставка-ярмарка "Продэкспо-2021" продолжается. Сегодня в программе - конкурсы кондитерского и кулинарного мастерства и, конечно, бизнес-переговоры. Это традиционная площадка для встреч производителей, продавцов и покупателей. Кроме того, на "Продэкспо" представлены и новинки. Например, молоко типа А2.



Экспорт белорусского продовольствия за 9 месяцев вырос более чем на 12 с половиной процентов! Итоговая цифра - 4 миллиарда 700 миллионов долларов.