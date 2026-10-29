Консультационный совет по валютной политике Центробанков стран ЕАЭС проходит в Несвиже

Об экономической ситуации и реализации денежно-кредитной политики в странах Евразийского экономического союза, а также противодействии несанкционированным платежным операциям говорят 29 октября в Несвиже. Там проходит Консультационный совет по валютной политике Центробанков стран пятерки.

Консультационный совет по валютной политике - это орган, призванный развивать взаимодействие, сотрудничество между Центробанками. На нем обсуждаются внешние шоки, которые в той или иной мере влияют на устойчивость экономик и устойчивость финансовых систем, а также национальных валют.

29 октября в начале заседания было заявлено, что главное говорить не про абстрактные темы, а то, что реально волнует и что сегодня на повестке дня, например, цифровые валюты, виртуальные активы, кибербезопасность. Это не просто какие-то цифровые тренды, которые модные, а опоры, на которые строится устойчивость и суверенитет финансовых систем. Задача Центробанков - взять инициативу в свои руки и задавать тренды.

Как отметил глава Национального банка Беларуси Роман Головченко в начале заседания, страны ЕАЭС активно взаимодействуют. Очень важно развивать стратегическое сотрудничество, потому что оно влияет и на увеличение доли расчетов в национальных валютах.

"В части расчетов в национальных валютах наблюдается устойчивая тенденция к их увеличению. Во взаимных расчетах за экспорт и импорт товаров и услуг доля платежей в валютах стран ЕАЭС составила 93,5 %. Рыночные механизмы сами стимулируют переход на национальные валюты. Бизнес выбирает надежные и предсказуемые инструменты без необходимости административного принуждения", - подчеркнул Роман Головченко.

Главы Центробанков уверены, что нужно расширять расчеты в национальных валютах, потому что это защита от валютных издержек. Также вместе формировать единое финансовое пространство ЕАЭС. На этом пути сделано уже немало. Например, приняты главные посылы по лицензированию в банковской и страховой деятельности. Сейчас этот документ проходит внутригосударственные процедуры. Но особое сегодня внимание - именно цифровым активам. Заседание проходит с закрытыми дверями.