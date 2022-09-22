Контакты почти на 4,5 млрд российских рублей - итог трехдневного рабочего визита делегации правительства в Башкортостан и Татарстан

Контакты на почти 4 с половиной миллиарда российских рублей. Такой итог трехдневного рабочего визита делегации правительства в два российских региона - Башкортостан и Татарстан. Официальные встречи, бизнес-форумы и точечные проекты на предприятиях. Промышленная кооперация наполняется новыми договоренностями. Особое внимание станкостроению. Работа сообща здесь интересна компаниям Уфы и Казани. Оба региона рассчитывают увеличить товарооборот с нами за счет комплектующих по импортозамещению. Белорусские детали хорошо интегрируют в российское машиностроение. И не только. В планах у правительства еще не один российский регион. Ведь интерес взаимный. Светлана Лукьянюк о важном из сегодняшних переговоров в Казани.

Казань - это средняя полоса нашей восточной соседки. Приволжье и статус третьей столицы России. И этот бренд официально зарегистрирован. Так что все претензии других крупных городов канули в Лету. А вместе со статусом Казань стала центром и спортивных игр, и деловых переговоров.

В приоритете импортозамещение

Для Беларуси шестой торговый партнер среди регионов России. Приезд в Казань делегации правительства - это ревизия действующих проектов. Ищем, конечно, и новые. И находим. Больше всего продаем в эти края именно машины. Сейчас импортозамещение в приоритете. Белорусские заводы оказались более подготовленными к переходу на свое после введения западных санкций. Сегодня обсуждаем уже и общий станкостроительный кластер.





Я поставил перед собой цель создать станкостроение, то, чего у нас нет. В Белоруссии это есть. Есть подшипниковый завод, есть станкостроения. Мы хотим у нас сейчас в республике это воссоздать, потому что производство средств производства - это в промышленности точка роста, где мы можем достичь результатов. Олег Коробченко, заместитель премьер-министра Татарстана

Интерес понятен. Развитие обрабатывающей промышленности сегодня невозможно без современного станкостроения, говорит белорусский премьер. А этот край богат природными ископаемыми. Так что обновление линий просто необходимо. Наша страна сохранила школу таких агрегатов и заводы. И сейчас на товар высокий спрос.

Роман Головченко, премьер-министр:

Ключевая задача сейчас - это быстро освоить производство станков нового типа, обрабатывающих центров нового типа. И здесь одному производителю и разработчику будет очень сложно. Поэтому мы разговаривали с нашими российскими коллегами о необходимости формирования межгосударственного станкостроительного кластера в ближайшее время с некоторыми мерами поддержки государства, потому что это сфера должна рвануть очень быстро. Олег Коробченко, заместитель премьер-министра Татарстана

Презентация трактора-беспилотника

Казанский технопарк. Место, где рождается завтра. Стартап-проекты и исследования. Белорусы решают такие же задачи. Какое наше предприятие не пробует что-то новое. Эти новоемы и привезли в Казань. Трактор-беспилотник как раз то, что вызывает горячий интерес.

Работает на батарее до подзарядки 8 часов. Скорость 15 км в час. В 2023-м МТЗ готов выпустить его в серию. Для этого на поток нужно поставить и детали. Эта та самая совместная белорусско-российская кооперация. Сплав нашей производственной базы и мозговой начинки от Казанского университета.





Мы отрабатываем совместно с КПУ все технические решения. Они уже отечественные. Это очень важно сегодня. В принципе это можно использовать на фермах, заменить человеческий труд и в автономном режиме. Здесь есть электрическая часть, чтобы не было загазованности. Виталий Вовк, гендиректор ОАО

Софт российский. Здесь задача не просто показать возможности беспилотной техники, а задача сделать серийно выпускаемый образец. И самое главное, что этот образец должен быть востребован. Дмитрий Пашин, проректор Казанского федерального университета

Контакты на 2,5 млрд рублей

Для выхода в массовое производство сейчас объединяют и предприятия микроэлектроники двух стран. Детали обсуждают и на деловых встречах. Как раз одна из них - бизнес-форум. Работа кипела. В Торгово-промышленной палате говорят, что собрать делегацию в Казань было легко. Приехали 23 компании. Стремление белорусов закрепиться здесь со своим товаром или найти возможность сделать общий встретили новыми соглашениями. Как итог контракты на 2 с половиной миллиарда рублей. И это только начало. Увозим и план поставок продукции на следующий год.

Наша интеграция с КамАЗом

Это требуется для того, чтобы руководители предприятий правильно спланировали свою производственную программу. Проблема уже не столько в заказах, сколько в способности обеспечить выполнение всех этих заказов, потому что, конечно, очень большой спрос на белорусскую, в первую очередь машиностроительную, продукцию. Поэтому переговоры еще продолжаются. Я знаю точно, что каждый из руководителей белорусских предприятий домой увозит в портфелях либо контракты, либо деньги, либо четкие договоренности на следующий год. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

БМЗ будет отгружать в Казань бесшовные трубы и не только. Спрос на нашу металлургию в Татарстане высок. Как и на другие комплектующие. На форуме подписали планы по продаже для КамАЗа на три года. В цепочке поставок МАЗ, МТЗ и "Горизонт". Его разработки уже в следующем году на конвейере большегруза. Резонный вопрос, а как же быть с конкуренцией с МАЗом. Соперничество осталось в прошлом. Сегодня наши детали стали подушкой безопасности для российского производителя и примером настоящей интеграции.

Более десятка наших производителей, которые интересны в сегодняшней ситуации КамАЗу. Да, мы на одном рынке. Но доля МАЗа пока не такая, чтобы мы могли потеснить КамАЗ, а вот найти компетенции, которых друг у друга не хватает, и дополнить их, вот это основная задача. Александр Огородников, первый заместитель министра промышленности Беларуси

В планах уже держим и другие проекты, в частности, в нефтехимии. Татарстан поставляет нам сырье и полуфабрикаты. Обсуждали во время визита и цены, а также ритмичность поставок для наших НПЗ. У бизнеса из Казани есть интерес и к другим сферам.

Готовы приехать обсудить их в Минске.

Нацеленность на результат

Мне интересна техника, механизм в сфере ЖКХ. Там выпускают мощные насосы для наших узлов учета, для узлов погодного регулирования. Каусария Матросова, учредитель компании в сфере ЖКХ (Казань)