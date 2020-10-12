Контейнерные перевозки по БЖД за январь-сентябрь выросли на 30 %

Белорусская железная дорога нарастила объем контейнерных перевозок почти на треть с начала года. Перспективным остается направление Китай - Европа - Китай, по нему за девять месяцев проследовало более 380 тысяч контейнеров. Сегодня наиболее загруженным остается пограничный переход Брест - Тересполь, идет работа над новыми маршрутами через белорусско-польские погранпереходы Брузги - Кузница ои Свислочь - Семянувка.