Беларусь - страна качественных продуктов. Наши производители борются за своих покупателей, удивляют новинками и выходят на мировые рынки. Как результат - ежегодные рекорды по экспорту. Чем гордится наш АПК, все достижения представлены на выставке PRODEXPO-2026. Эта площадка традиционно собирает всех лидеров отрасли.

Новинки от белорусских производителей

От БЕЛАГРО до PRODEXPO - целый аграрный сезон. Горячая пора и для сельхозорганизаций, и для переработчиков. А что еще нового придумать? Вот, например, в Гродно теперь выпускают сыр с мятой и медом.

Анастасия Якимович, начальник сектора маркетинга ОАО "Молочный мир":

"Ежегодно в сентябре наше предприятие проводит в городе Гродно сырный фестиваль. И к нему разрабатываем новинки. И в этом году тема фестиваля была "Сила традиций". А что может быть более традиционное, чем мед и мята? Потребителю нравится это сочетание, оно удивляет, потому что раскрывается необычным вкусом сладости и приятным мятным послевкусием, которое охлаждает".

Сохраняют традиции, но идут в ногу со временем и на кондитерской фабрике в небольшом городе Наровля Гомельской области. За пастилу с грушей и пармезаном белорусы проголосовали рублем и очередями в фирменные магазины, а вот зайдет ли иностранному покупателю? Покажет время и работа маркетологов.

Лариса Новицкая, и. о. начальника управления продаж фабрики "Красный мозырянин":

"Перспектива у нас есть, рынки расширяются. Очень большой интерес к нашему предприятию и к нашей продукции. Продукция у нас на натуральном сырье, поэтому интерес очень большой у потребителя и клиентов из разных стран".

Итоги агросезона: рекордный намолот зерна

На выставке точно понимаешь: Беларусь полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность. Производим больше, чем потребляем сами, и хорошо зарабатываем на экспорте. Это хороший повод сказать спасибо нашим аграриям за нелегкий, но успешный сезон.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"2026 год не хуже 2025-го, поэтому по отдельным направлениям мы видим дальнейшую положительную динамику. По намолоту зерна колосовых культур с кукурузой и вместе с рапсом мы считаем, что весь объем намолота в этом году составит более 11,5 млн т зерна. В прошлом году мы, хотя это был рекордный 2025 год, взяли немножко меньше".

PRODEXPO-2026: более 10 регионов России приехали на выставку

И если вернемся к внешним поставкам, в географии экспорта сегодня больше сотни стран. Да, на PRODEXPO приехали далеко не все, но представительство все равно очень широкое. Масштабнее всех представлены регионы России.

Юрий Золотарев, торговый представитель России в Беларуси:

"Иногда существует в некотором случае заблуждение, что решение задачи импортозамещения - это исключительно касается отраслей машиностроения, микро-, радиоэлектроники, других каких-то инновационных продуктов. Нет, это в том числе касается и той востребованной, иногда критически важной продовольственной продукции, которую россияне могут получать от белорусов и наоборот".

Близкая Индия: наши продукты ценят далеко за пределами страны

Что же касается дальней дуги, в этом году на PRODEXPO впервые приехала Республика Корея. Гости составили компанию нашим уже постоянным друзьям из Китая, Вьетнама и даже Индии. Все они привезли свою продукцию, но попробовать белорусское тоже совсем не против.

Даме Нилам Суреш, гендиректор торговой компании (Индия):

"Я ем все, я люблю белорусское все, драники, кто не знает, любим. Я уже больше 20 лет тут, почти бульбаш, поэтому для меня белорусская кухня - это как своя родная кухня".

Сладкая битва: международный чемпионат по кондитерскому искусству

В "БелЭкспо" смешались, кажется, все вкусы планеты. И отнюдь не на десерт оставили самую сладкую битву - чемпионат по кондитерскому искусству. Слово "искусство" здесь точно подходит.

Анна Грабина, профессиональный кондитер (Москва, Россия):

"На этот чемпионат я выставила две работы. Одна работа полностью выполнена из шоколада и сочетает в себе греческую мозаику прекрасных рыб. И соответственно флористика. Она всегда оценивается отдельно, на нее всегда обращают особое внимание".

PRODEXPO-2026 - это еще насыщенная деловая повестка. К 35-летию СНГ 17 ноября говорили о продовольственной безопасности в регионах. А 18-го в плане международный симпозиум хлебопеков. И, конечно, переговоры производителей, бизнеса и торговых сетей. В таком насыщенном формате выставка работает всю неделю, официальное закрытие - в пятницу, 20 ноября.